YouTube Music: ora potrai pre-salvare i brani prima della loro uscita

YouTube Music sembra che si stia continuando ad innovare. Sicuramente vuole prendere il posto e scavalcare Google Play Music, la quale chiusura definitiva è prevista per la fine dell’anno. Google sta innovando con una certa costanza il servizio con nuove funzionalità sempre più interessanti.

L’ultimissima novità che ha messo a disposizione consiste nel poter pre-salvare i brani ancor prima della loro pubblicazione ufficiale. È sicuramente un’innovazione non da poco per YouTube Music, ma c’è sicuramente da specificare che questa era già presente su servizi come Spotify ed Apple Music. Quindi, questa, non è del tutto una vera e propria novità.

YouTube Music: la funzione era già presente su altri servizi, ma è comunque una novità che certifica il sorpasso su Google Play Music

Precedentemente, gli album prossimi all’uscita non erano visibili su YouTube Music. Con la nuova funzionalità, gli album inediti e le loro tracce sono visibili agli utenti, anche se i brani che non sono stati pubblicati come singoli sono disattivati ​​e non riproducibili.

Al momento, l’ipotesi che possiamo abbozzare, è che Google stia ancora testando la funzione. Probabilmente verrà rilasciata una versione maggiormente ottimizzata con più indicazioni sulle date di uscita degli album. Essendo che comunque hai pre-salvato l’album, probabilmente le canzoni verranno ugualmente scaricare e si posizioneranno all’interno della tua libreria.