Il gruppo commerciale di Vodafone continuerà a privilegiare anche nel corso delle prossime settimane le offerte dedicate ai possibili nuovi clienti. Tra gli obiettivi dell’operatore inglese, vi è infatti la volontà di favorire la portabilità di nuovi numeri da altri provider rivali.

Vodafone, le due migliori offerte della stagione estiva a meno di 10 euro

Per tutta la stagione estiva, la migliore tariffa garantita da Vodafone ai suoi utenti resterà la Special 50 Giga. I clienti che sceglieranno questa tariffa potranno contare su un pacchetto di consumi che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga per il traffico della rete internet. Il costo per il rinnovo dell’offerta sarà di 7,99 euro ogni mese. Questa particolare iniziativa, con tale prezzo, è disponibile per gli utenti attualmente in Iliad o per gli utenti di altri operatori virtuali.

Oltre a Special 50 Giga, vi è anche un’altra alternativa per tutti coloro che sono interessati ad attivare una SIM con Vodafone. Il gruppo infatti rispolvera anche la sua ricaricabile Special 40 Giga. Con questa opzione, al costo mensile di 6,99 euro ci saranno minuti senza limiti per le telefonate più 40 Giga per la connessione internet.

Le due promozioni di Vodafone sono delle semplici winback. In base alle condizioni dettate dall’operatore non sarà quindi possibile richiedere l’attivazione online per le seguenti iniziative. Tutti gli interessati dovranno fare richiesta di portabilità del numero solo ed esclusivamente in uno store ufficiale del provider. Come da prassi, per il passaggio di operatore completo e per utilizzare la nuova SIM saranno necessari dai due ai tre giorni lavorativi.