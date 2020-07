Android: app e giochi in quantità solo per oggi gratis, ecco l'elenco

Uno degli assi nella manica di Android è sicuramente rappresentato dal Play Store, l’idea perfetta di Google per concedere contenuti al pubblico. Questo riesce a mettere in mostra tutto il suo potenziale grazie ad applicazioni e giochi, anche se spesso non sono solo questi i contenuti disponibili. Ci sono infatti i film e libri che potete scaricare ovviamente gratis o a pagamento, anche se spesso ci sono grandi offerte.

Tutto ciò rende Android estremamente versatile, visto che diverse soluzioni all’interno del Play Store sono utili anche per personalizzare la piattaforma. Ad utilizzarla pertanto possono essere persone di varie fasce d’età, cosa che invece risulta molto più complicata in altri ambiti. Il Play Store di Google riesce a permettere a tutti di avere a disposizione offerte interessanti ogni settimana, proprio come in questo caso. Oggi infatti diversi titoli sono gratuiti invece che a pagamento.

Android, gli utenti possono scaricare gratuitamente queste app e giochi a pagamento del Play Store

Ogni utente che utilizza uno smartphone Android sa di potersi affidare al Play Store in qualsiasi momento. Oggi è una giornata davvero particolare, visto che tanti contenuti di solito disponibili a pagamento risultano gratuiti. Nella lista qui sotto potete scoprire tutti i giochi e le applicazioni che solo per questa giornata avranno costo zero.