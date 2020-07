CoopVoce sfida tutti con una nuova promo da 9 euro al mese e tutto incluso

Tra i tanti gestori che gli utenti valutano ogni giorno, figura anche CoopVoce. Il provider virtuale che negli ultimi anni ha visto crescere nettamente il suo successo, si ritrova in posizione di vantaggio rispetto a tutte le altre aziende che operano nel settore.

Dalla sua parte ci sono soluzioni che offrono contenuti in quantità e prezzi molto convenienti, proprio ciò che gli utenti cercano. Su questi stessi aspetti CoopVoce era stato criticato; sono infatti stati tantissimi coloro che hanno evitato di sottoscrivere una delle sue offerte in passato a causa dei contenuti troppo esigui. Questo aspetto è stato però migliorato in maniera decisa, con l’arrivo di tantissime opzioni utili per utenti di qualsiasi fascia d’età. Un esempio è certamente la linea di offerte ChiamaTutti, le quali attualmente sono tra le più affidabili in assoluto.

CoopVoce: arriva l’offerta ChiamaTutti TOP 20 con tutto incluso, è possibile prenotare anche la Easy+

Il vasto mondo di CoopVoce si ritrova attualmente tra quelli più popolati. Gli utenti sono arrivati in massa quando hanno notato il cambio di strategia da parte del provider, il quale ne aveva abbastanza di passare in osservato.

Le sue offerte sono cambiate ancora una volta, con la nuova ChiamaTutti TOP 20 che risulta ora disponibile sul sito ufficiale. La promo in questione concede a tutti coloro che la sottoscrivano minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e 20 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 9 euro al mese.

Per quanto riguarda la Easy+ è possibile prenotarla al prezzo minimo garantito: solo 5 euro al mese per sempre.