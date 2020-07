Il colosso taiwanese Asus ha recentemente presentato i suoi ultimi dispositivi da gaming a marchio ROG, stiamo più precisamente parlando di Rog Phone 3 e Rog Phone 3 Strix Edition.

Tra questi due smartphone il Rog Phone 3 è quello che possiamo davvero chiamare il successore del Rog Phone II dell’anno passato ed integra appunto le specifiche di punta, tra cui il processore Qualcomm Snaprgragon 865 Plus. Scopriamo ulteriori dettagli.

Asus Rog Phone 3 verrà fornito con tre mesi di abbonamento a Stadia Pro inclusi

Come con i precedenti dispositivi della serie ROG, il ROG Phone 3 presenta un design appariscente rivolto ai giocatori ed integra un display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento da 6,59 pollici e 144Hz, una configurazione della fotocamera migliorata, un’enorme batteria da 6.000 mAh con supporto per una ricarica rapida di 30 W e tantissime funzionalità software per portare la l’esperienza di gioco mobile ad un livello superiore.

Nel tentativo di offrire ai potenziali acquirenti la migliore esperienza di gaming mobile possibile, ASUS offre anche tre mesi gratuiti di Stadia Pro con il dispositivo. Ciò fornirà agli utenti di ROG Phone 3 l’accesso immediato ai giochi gratuiti ogni mese, sconti esclusivi su alcuni giochi acquistati dal negozio Stadia e supporto per risoluzione fino a 4K con HDR ed audio surround 5.1.

Con l’abbonamento gratuito di tre mesi a Stadia Pro, gli acquirenti di ROG Phone 3 avranno accesso a titoli popolari come PUBG, Borderlands 3, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2, The Elder Scrolls: Online, Assassins Creed Odyssey e molti altri. Lo smartphone in questione sarà disponibile in Europa entro la fine del mese in corso ad un prezzo iniziale di 999 euro per la versione 12/512 GB.