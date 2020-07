ASUS Republic of Gamers ha annunciato i nuovi smartphone della serie ROG PHONE 3. La line-up include due modelli, la variante top-gamma ed una versione più accessibile, la Strix Edition.

ASUS ROG PHONE 3 è uno degli smartphone più potenti di sempre, sicuramente il migliore della famiglia ROG. A distinguere questa nuova serie di smartphone da gioco è lo schermo AMOLED con refresh rate fino a 144 Hz, il super processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G ed una serie di tecnologie pensate per far vivere una performance ultra-fluida, senza interruzioni e personalizzata.

ASUS ROG PHONE 3, le caratteristiche

Diamo un’occhiata alle caratteristiche principali di questo smartphone, in attesa della nostra prova e della recensione. ROG PHONE 3 sfoggia un display AMOLED da 6,59 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, abbinato ad una latenza al tocco fino a 25 ms. Tutto ciò, garantisce una reattività estrema, ed è questo uno degli aspetti più importanti per una sessione di successo. Non manca il supporto all’HDR10+.

Sotto la scocca di ASUS ROG PHONE 3 si nasconde l’ultimo processore di casa Qualcomm, la tecnologia più potente del mercato attuale: il SoC Snapdragon 865 Plus 5G. Il processore è aiutato da una RAM LPDDR5 di ultima generazione che arriva fino a 16 GB, ed una memoria interna di tipo UFS 3.1 da 512 GB. Con queste caratteristiche, ROG PHONE 3 è una vera e propria macchina da guerra, uno smartphone potentissimo capace di tenere testa anche alle sessioni di gaming più intense o all’utilizzo simultaneo di più applicazioni.

Con la nuova Modalità X, è possibile personalizzare diversi parametri di sistema così da costruire una propria esperienza di gioco e di utilizzo quotidiano, ed avere sempre il meglio dal proprio smartphone. Mentre il nuovo sistema di raffreddamento GameCool 3 fa in modo che ROG PHONE 3 mantenga sempre una temperatura ottimale, anche durante le operazioni più intensive, eliminando eventuali interruzioni o rallentamenti del sistema.

Anche gli AirTrigger sono stati migliorati. Questa tecnologia permette di usufruire di nuovi comandi di gioco e di essere ancora più competitivi. Con la super-batteria da 6.000 mAh, si può giocare a lungo e godere di una prolungata autonomia anche quando si lavora molto. Migliorato anche il comparto fotografico, che si compone di una tripla fotocamera esterna con sensore principale SONY da 64 MP, una ultra-wide da 13 MP ed una lente Macro da 5 MP.

Accessori

Infine, ma non meno importante, ASUS ROG PHONE 3 è compatibile con numerosi accessori, anche della generazione precedente. Citiamo la nuova cover Lighting Armor Case, la ROG Clip per attaccare il telefono sui controller di XBOX e PS4, il rinnovato TwinView Dock 3 ed il Mobile Desktop Dock. A seguire, la lista di tutti gli accessori compatibili ed i prezzi.

MODELLO PREZZO DI LISTINO Glass Screen Protector 15,99 € ROG Aero Case 3 19,99 € ROG Clip 29,99 € ROG Lighting Armor Case 49,99 € ROG Kunai 3 Gamepad 129,99 € Mobile Desktop Dock 3 149,99 € TwinView Dock 3 269,99 €

Disponibilità e prezzi

Per quanto riguarda la disponibilità ed i prezzi: ASUS ROG PHONE 3 – Strix Edition è già disponibile in pre-ordinesu ASUS eShop e sarà in vendita verso le fine di luglio al prezzo di 799 euro, presso gli ASUS Gold Store e su Unieuro.it. I primi duecento utenti che acquisteranno lo smartphone sullo shop Online di ASUS riceveranno in regalo gli auricolari ROG Cetra, del valore di 109,90 euro. Chi, invece, lo acquisterà su Unieuro.it o presso gli ASUS Gold Store, riceverà in regalo gli auricolari ROG Cetra Core, del valore di 59,90 euro.

ROG PHONE 3 nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di ROM sarà disponibile nella prima metà di agosto ad un prezzo di 999 euro. La configurazione da 16 GB di RAM e 512 GB ROM, invece, arriverà entro la fine di agosto e sarà disponibile all’acquisto al prezzo di 1.099 euro.

Scheda tecnica