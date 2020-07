Android: 9 app a pagamento totalmente gratuite solo oggi sul Play Store

Tutti gli utenti che utilizzano Android lo fanno per ragioni ben specifiche, come ad esempio quella di poter avere qualsiasi tipo di possibilità. La versatilità è infatti un punto a favore del robottino verde, il quale negli anni ha dimostrato di averne più di tutti. Personalizzare questa piattaforma è semplicissimo e soprattutto è possibile in vari modi, visto che ci sono tantissime opportunità. Queste sono racchiuse anche all’interno del Play Store, vera e propria risorsa del mondo Android implementata di continuo da Google.

La grande azienda è stata in grado di fare le cose perbene anno dopo anno, mettendo lo Store in condizione di offrire tutto il meglio al pubblico. Al suo interno sono presenti tante applicazioni e tantissimi giochi, sia a pagamento che è gratis. Spesso però ci sono delle iniziative che permettono di scaricare dei titoli gratuitamente, proprio come durante questa giornata.

Android regala alcune applicazioni e alcuni giochi sul Play Store solo per oggi

Anche oggi gli utenti del mondo Android possono scaricare gratuitamente alcuni titoli del Play Store. Tra questi sono racchiusi applicazioni e giochi a pagamento che torneranno tali a partire da domani. In corrispondenza di ogni titolo trovate il link diretto per il download.