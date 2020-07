Android: offerte gratis 6 app a pagamento sul Play Store ma solo oggi

Fare un confronto tra Android e tutti gli altri sistemi operativi è davvero una situazione complicata. Non ci sono infatti piattaforme che tengono il confronto con questa vera e propria armata prodotta e sostenuta da Google fin dall’inizio.

Se prima Apple riusciva a stare al passo, come del resto riesce adesso, in futuro potrebbe essere molto più complicato. Sono sempre di più infatti gli utenti che propendono per il robottino verde, il quale ha eliminato tutte le sue criticità che di certo non l’avevano reso celebre. Attualmente le cose sono cambiate, visto che Android è cresciuto ancora di più, con un numero di utenti che ha superato i 2 miliardi in giro per il mondo. Anche Microsoft con Windows è stato infatti superato, e questo dovrebbe già fungere da grande indicatore della situazione in atto. Il Play Store inoltre è sempre più pieno di contenuti, oltre che di promozioni molto interessanti. Proprio oggi è possibile scegliere infatti tra alcuni contenuti a pagamento che potrebbero finire gratis sul vostro smartphone.

Android, solo per oggi ci sono questi titoli a pagamento totalmente gratis

La lista in basso evidenzia diversi contenuti del mondo Android che sul Play Store solo per oggi saranno gratuiti. Ci sono dunque applicazioni e giochi di gran livello che questa giornata risulteranno disponibili a prezzo nullo. Fate presto a sfruttare la situazione.