Netflix ha una vastità così ampia da metterci in difficoltà ogni volta che va selezionato un film con gli amici. Quasi sempre infatti passiamo il nostro tempo a disposizione scegliendo il titolo giusto, fino a non volerne vedere più per via della scarsa pazienza. Chi conosce la piattaforma americana nata nel 1997, sa bene di cosa parliamo. Netflix offre certamente anche moltissime serie tv: tra queste non possono mancare The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici e You. Scopriamo insieme quando potremo vederle.

The Order, Dark, Stranger Things, Tredici, You: quando tornano su Netflix

Partiamo da The Order. La serie TV horror soprannaturale ha terrorizzato il pubblico con due stagioni intere. Ora non sappiamo nulla sulla sua terza parte, ma arriverà sicuramente.

Per quanto riguarda Dark invece, vi sono nuove notizie: la terza stagione è stata rilasciata da poco su Netflix, ma non attendete la quarta parte perché non ci sarà.

Della serie tv Stranger Things non si è più sentito parlare. Dov’è finita? La cosa certa è che prima di rivederla, dopo il lockdown, ci vorranno mesi.

Tredici ha appassionato non solo adolescenti, ma anche un pubblico più adulto. Proprio come è successo con Dark, la successione di episodi non tornerà con una quarta stagione.