Solo oggi, 12 luglio 2020, Expert ha attivato una campagna promozionale decisamente interessante, atta a ricongiungere gli utenti con il mondo della tecnologia, dopo il periodo di lockdown e di quarantena, in cui la maggior parte di noi ha puntato interamente ai beni di prima necessità.

Il volantino è in scadenza, gli acquisti possono essere completati online fino alle mezzanotte (le spese di spedizione sono comunque da pagare) o nei punti vendita sparsi per il territorio fino all’orario di chiusura effettivo. Tutti i prodotti sono disponibili in versione no brand, salvo indicazione differente.

Volantino Expert: il risparmio come non lo avete mai visto

Il volantino Expert riparte dallo smartphone più scontato del mese di Luglio, il Samsung Galaxy S20, oggi effettivamente in vendita a soli 779 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi. Se interessati, con un’attenta ricerca lo potreste anche trovare a meno, 649/699 euro sono i prezzi più bassi.

Discorso diverso per quanto riguarda lo Huawei P40 Pro, un terminale talmente qualitativo che non viene nemmeno lontanamente preso in considerazione per uno sconto, infatti ancora oggi lo si potrà ricevere a 1049 euro.

La fascia entro i 300 euro è forse la più richiesta ed agguerrita, vi si possono trovare tante occasioni veramente interessanti, quali sono ad esempio Huawei P40 Lite, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 e Motorola G8.

Tutti i dettagli in merito al volantino Expert sono inseriti precisamente nelle pagine che trovate qui sotto.