Android: 5 titoli tra app e giochi a pagamento gratis sul Play Store oggi

Non notare i cambiamenti del mondo Android sarebbe impossibile anche per chi non capisce nulla in quest’ambito. La nota piattaforma mobile di casa Google ha visto una crescita esponenziale soprattutto negli ultimi anni, dove ha migliorato molto ogni sua piccola criticità. Attualmente possiamo parlare di un sistema operativo mobile quasi perfetto, proprio come lo definiscono gli utenti che lo utilizzano giornalmente.

I numeri sono poi dalla parte di Google: Microsoft e il suo Windows, sistema operativo desktop, sono stati superati proprio dal robottino verde. Sono oltre 2 miliardi gli utenti in giro per il mondo che ogni giorno utilizzano Android con tutte le sue risorse. Proprio per quanto riguarda le risorse, possiamo citare certamente il Play Store, principale fautore della versatilità della piattaforma. All’interno di questo spazio è possibile scaricare tanti giochi e applicazioni ma anche diversi contenuti utili a personalizzare il proprio OS. Spesso avviene poiché ci sono delle offerte, le quali lasciano che gli utenti scarichino gratis contenuti a pagamento solo per un giorno.

Android, solo oggi ci sono dei contenuti a pagamento che potete scaricare a costo zero

Proprio nella lista che trovate qui sotto, potete trovare tutti i contenuti che abbiamo scelto oggi dal Play Store di Google. Ricordiamo che Android solo per questa giornata li concede in maniera gratuita. Questi ritorneranno a pagamento a partire dalla giornata di domani.