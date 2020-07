Occasione speciale per gli utenti italiani interessati al mondo WindTre, proprio in questi giorni di inizio Luglio è possibile, con scadenza fissata precisamente al 13 luglio 2020, richiedere l’attivazione della Go 100 Top+ Easy Pay, con annessi 100 giga di traffico dati al mese, senza costi iniziali da sostenere.

Le migliori occasioni, è bene metterlo subito in chiaro, sono sempre legate ad offerte operator attack, anche in questo caso il risultato finale non cambia; la Go 100 Top+ Easy Pay è una promozione che può essere richiesta dai soli clienti in condizione d’uscita dagli operatori virtuali, ad eccezione di LycaMobile, Kena Mobile e ho.Mobile.

Di base l’offerta prende il nome di Go 50 Top+ e prevede il pagamento tramite credito residuo, per un bundle effettivamente composto da 50 giga di traffico dati al mese, nonché minuti illimitati e 200 SMS da inviare a chiunque.

WindTre: la promozione si espande

Per cercare di assecondare il più possibile le richieste degli utenti, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione la versione Easy Pay, assegnando il nome Go 100 Top+, tramite la quale poter accedere a 200 SMS, 100 giga di traffico in 4.5G e minuti illimitati, spendendo sempre e soltanto 5,99 euro al mese.

Il pagamento è previsto solamente tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, nonché sarà strettamente necessario sottostare al vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi. Entro tale periodo temporale il consumatore si ritrova a non poter chiedere la portabilità, senza incappare nel pagamento di una penale del valore di 49 euro.

La sorpresa arriva ora, in fase di attivazione non verrà richiesto il pagamento di nemmeno un centesimo, tutto sarà completamente gratuito (anche l’acquisto della SIM ricaricabile), solo ed esclusivamente però fino al 13 luglio 2020.