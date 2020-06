Android: 8 app a pagamento sono gratuite oggi sul Play Store

Il sistema operativo che ad oggi riscuote più successo in assoluto tra tutti è certamente quello di Google, ovvero Android. Il simpatico robottino verde è arrivato a livelli altissimi, seminando la concorrenza senza troppe problematiche durante il suo percorso. Se prima il discorso era suddiviso su due duellanti, adesso è tutto diverso.

iOS in passato ha reso le cose molto difficili ad Android, che adesso però ha dimostrato di avere qualcosa in più per andare avanti. Il noto sistema operativo di Google ha addirittura superato Windows, sistema operativo fisso di Microsoft ormai conosciuto da tutti da diversi anni. Il tutto è possibile grazie alle tantissime scelte offerte dalla piattaforma, le quali sono disponibili anche grazie alla presenza del Play Store. Qui giochi e applicazioni sono disponibili in tutte le salse, mettendo a disposizione del pubblico contenuti di primo livello. Questi sono scaricabili sia a pagamento che è gratis, anche se oggi ci sono delle promozioni da prendere al volo.

Android, solo per oggi potete scaricare questi contenuti gratuitamente

Solo per questa giornata Android ha reso disponibili sul suo Play Store tantissimi contenuti a pagamento gratis. Noi ne abbiamo selezionati alcuni che abbiamo deciso di inscrivere nella lista qui sotto. Sono tutti gratuiti ma solo per questa volta, per cui approfittate.