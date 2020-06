Meglio non fidarsi delle app pericolose concesse a tutti gli utenti Android. Molte persone sono inconsapevoli dei pericoli che si celano dietro il codice sorgente di alcuni software. Ne è all’oscuro perfino Google che scopre con sommo ritardo i rischi di sicurezza che si nascondono dietro i prodotti di alcuni sviluppatori. Il Play Protect ne viene a conoscenza in ritardo, solo dopo che migliaia (se non milioni di utenti le scaricano e le usano).

Ancora una volta invitiamo gli utenti ad evitare di usarle nonché disinstallarle ed evitare di rientrarne in possesso tramite formato APK disponibile presso siti terzi o altri market store. In definitiva bisogna fare riferimento ai problemi causati dalle applicazioni che indichiamo in questa lista ufficiale di 38 app.

App da non installare su Android: se sono nel tuo cassettino eliminale subito

Il drawer del robottino verde potrebbe occultare un covo di infezioni inizialmente non segnalate. Adesso BigG ha eliminato tutto dallo store ma se sul tuo telefono si trovano queste opere d’ingegno del crimine informatico faresti meglio a liberartene.

Milioni di utenti hanno creduto ciecamente nella bontà di queste app scoperte pericolose per la privacy. Hanno rubato dati ed info sensibili e continueranno a farlo se non le cancelli istantaneamente. Bene, veniamo alla nostra Black List.