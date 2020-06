Google Maps: il nuovo aggiornamento aggiunge novità molto gradite

Google ha tantissime risorse dalla sua parte e tutte pronte per arrivare ogni giorno in soccorso degli utenti. Il tutto in questo momento va a mescolarsi con l’emergenza dettata dalla pandemia in atto, la quale, sebbene in molti credono sia terminata, è ancora in corso.

Proprio Google ha infatti deciso di dare una grossa mano a tutti gli italiani. Il tutto sarà possibile mettendo in campo le migliori risorse create in casa del colosso di Mountain View. Ultimamente infatti è arrivato un nuovo aggiornamento che ha coinvolto una delle migliori applicazioni del colosso. Stiamo parlando di Google Maps, nota applicazione dedicata alla navigazione che permetterà agli utenti di avere una risorsa in più.

Google Maps si schiera contro il coronavirus: arriva il nuovo aggiornamento che permette più tranquillità agli utenti

Molte indiscrezioni negli ultimi giorni hanno parlato di un nuovo aggiornamento in arrivo su Google Maps. A quanto pare i luoghi italiani sono sempre più affollati e gli assembramenti sembrano sempre più ricorrenti. Proprio per questo Google ha deciso di dare un grande aiuto a tutti i cittadini, rilasciando un nuovo aggiornamento per la sua famosa app di navigazione.

Con questo sarà dunque possibile evitare tutti i luoghi in cui il rischio risulta molto più alto, per cui si tratta di una novità molto interessante. La funzionalità, selezionando tutte le tratte di percorrenza e le varie destinazioni finali, fornirà importanti informazioni in merito al concentramento di persone all’interno di locali o ad esempio sui mezzi pubblici. Gli utenti inoltre riceveranno proprio da Google Maps delle notifiche che segnaleranno la veridicità delle news legate proprio al coronavirus.