Il navigatore più famoso al mondo è tornato in pista con un nuovo aggiornamento tutto da scoprire. Capace di aiutare miliardi di utenti attraverso la versione mobile, desktop e riservata ad Android Auto, Google Maps non si fa mancare nulla, soprattutto in termini di nuove tecnologie e comodità riservate agli stessi consumatori. Non è un mistero, infatti, che anche i clienti più affezioni di casa Cupertino si servano di questo servizio di Mountain View visto lo sviluppo nettamente migliore di quello offerto dall’applicazione natia del sistema.

Aggiornatosi ad una nuova versione, dunque, le novità introdotte sono diverse: scopriamo quali.

Google Maps si è aggiornato: ecco le novità contenute in questo ultimo update

Vista la più recente necessità di evitare i luoghi affollati per poter salvaguardare la propria salute, Google Maps ha deciso di iniziare a segnalare gli stessi attraverso la sua applicazione ed aiutare, dunque, i suoi utilizzatori a stare in tranquillità. È così, quindi, che selezionando delle tratte di percorrenza, da ora in poi Google Maps segnalerà agli utenti il livello di affollamento non solo dei luoghi, ma di punti strategici come Bar, ristoranti e altre attività per passare, poi, ai mezzi di trasporto pubblico ove possibile.

Rimanere in salute e non capitare nel mezzo di un assembramento sarà molto più semplice da ora in poi. Concludiamo informando i nostri lettori che Google si vede molto impegnato sul fronte coronavirus, non è un mistero che lo stesso colosso stia cercando di creare un sistema in grado di scremate persino le fake news dalle reali in tale ambito.