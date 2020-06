Trony ha in serbo offerte davvero da impazzire per gli utenti, anche se purtroppo risultano essere strettamente limitate ad una specifica area geografica del nostro territorio, data infatti l’impossibilità di completare acquisti, a questi prezzi ovviamente, al di fuori delle regioni Calabria e Sicilia.

Il volantino Trony nasce a tutti gli effetti come SottoCosto, di conseguenza le scorte a disposizione dei consumatori in negozio sono limitate, ma sopratutto non vengono rifornite in corso d’opera, ciò sta a significare che una volta terminate non sarà più possibile completare gli acquisti. Allo stesso modo va ricordata la disponibilità esclusiva nei negozi delle suddette regioni, senza possibilità di accedervi tramite il sito ufficiale aziendale.

Volantino Trony: una campagna promozionale da sogno

Il volantino Trony cerca in un certo modo di accontentare tutti i consumatori, a partire da coloro che vogliono accedere ai top di gamma del momento. L’occasione è perfetta per mettere le mani su un Galaxy S10 Lite, pagandolo soli 549 euro, oppure un buonissimo Galaxy Note 10 Lite in vendita nello stesso periodo a 499 euro.

In alternativa sono disponibili smartphone più economici, ma comunque fortemente interessanti, quali sono Oppo A9 2020 a 179 euro, passando anche per Huawei P30 Lite New Edition a 299 euro, o l’ottimo Oppo Reno 2Z disponibile a 279 euro.

Con il volantino Trony le offerte e le sorprese non finiscono mai, scopritele nel dettaglio aprendo le pagine che trovate inserite nel nostro articolo.