L’era delle console next-gen si appresta ad entrare nel vivo dell’azione. Microsoft si è decisa a mostrare finalmente la propria Xbox Series X dal vivo. L’appuntamento sembra confermato per agosto, in una data non ancora specificata.

Il nome della presentazione è un interessante “Xboxing Day” il quale lascia presupporre che si vedrà la console dal vivo. Inoltre, a giudicare dal nome, durante questo evento Microsoft potrebbe mostrare anche il contenuto della confezione di vendita e molto altro.

Tuttavia, al momento non c’è nulla di confermato e la scaletta dell’evento è secretata. Alcune indiscrezioni sembrano indicare che l’evento sarà dedicato esclusivamente alla stampa, ma si spera ne contrario.

A fornire questi dettagli ci ha pensato l’analista Jeff Grubb con un Tweet molto eloquente. Nell’immagine condivisa si può leggere un elenco in cui vengono elencati gli eventi dedicati al gaming pianificati per le prossime settimane.

Inizialmente, si credeva che il famoso Xboxing Day si sarebbe tenuto a giugno, ma stando a questo elenco bisognerà aspettare agosto. In compenso, a partire dal 16 giugno, gli appassionati di giochi potranno assistere a settimane pienamente dedicate al gaming.

Xboxing Day dropped all the way to August. pic.twitter.com/MOhC8RAkZ4 — Jeff Grubb (@JeffGrubb) June 8, 2020

L’appuntamento più importante è quello di Sony per PlayStation 5, inizialmente fissato per il 4 giugno e posticipato all’11 giugno. Tuttavia, nel periodo compreso tra il 16 e il 22 giugno si terrà lo Steam Game Festival a cui farà seguito l’EA Play Live il 18 giugno.

Tanti giochi saranno svelati durante gli eventi IGN Summer of Gaming che raccoglieranno vari titoli nel corso di più settimane. Tra questi spicca il 25 giugno che sarà la giornata dedicata a Cyberpunk 2077 e infine ad agosto si terrà l’evento Microsoft dedicato a Xbox Series X.