In molte aree del nostro paese gli utenti si ritrovano a voler navigare velocemente da casa, tramite la fibra ottica, senza avere però la possibilità di ottenere un download superiore all’ADSL, in quanto non sono ancora stati effettivamente posati i cavi di tale connettività.

In netto contrasto con le aree, sopratutto delle grandi città, in cui fortunati utenti possono godere della FTTH da oltre 1000 mega in download, l’unica strada da intraprendere per poter almeno accedere ad internet, superando i 20Mb/s previsti dall’ADSL, potrebbe essere proprio la sottoscrizione di un’offerta solo internet in 4G con i principali operatori telefonici.

Fibra Ottica non presente nella vostra città? ecco le offerte 4G per sostituirla

Le offerte dei vari TIM, WindTre, Vodafone e Iliad sono molto interessanti, pongono ovviamente un limite al quantitativo massimo di giga fruibili, ma restano allo stesso tempo decisamente interessanti. Di seguito trovate la selezione delle migliori attivabili in questo momento.

Supergiga 50GB di TIM – costo fisso di 13,99 euro al mese per accedere a 50 giga di internet alla velocità del 4G.

Internet 100GB di TIM – costo fisso di 49,99 euro una tantum per 6 mesi, prevede la possibilità di godere di 100 giga di internet.

Total Giga Digital di Vodafone – costo di 10 euro al mese, offre al suo interno 30 giga di traffico a rinnovo, utilizzabili in hotspot, aggiungendo solamente 1 euro, infatti, sarà possibile acquistare anche il "Mobile WiFi", il piccolo router portatile ove alloggiare la SIM dati.

Cube Large di WindTre – costo di 12,99 euro al mese da pagare tramite conto corrente o carta di credito (versione Easy Pay), per godere di 100 giga di internet alla massima velocità.

Segnaliamo che tutte le offerte sono attivabili solamente su SIM solo dati, non sulle normali SIM inserite nei nostri smartphone.