Telegram cambia ancora una volta dopo il record di installazioni dovuto all’iscrizione di 500 milioni di utenti. Pavel Durov – attuale CEO della compagnia – ha deciso di colmare una lacuna vecchia di anni introducendo l’app ad una funzionalità innovativa già prevista su soluzioni concorrenti come Messenger. Gli utenti sono entusiasti per l’arrivo della novità importante. Ecco che cosa è stato scoperto nel nuovo update.

Telegram ama i suoi utenti: avete ricevuto l’ultima novità?

Gli utilizzatori Android ed iOS ottengono la possibilità di sfruttare una funzionalità inedita che si applica al contesto dei messaggi. Si parla delle reazioni che tutti quanti noi abbiamo avuto modo di apprezzare su Facebook Messenger ed il client principale del social network. Al momento l’interazione in tal senso è limitata all’uso di un semplice cuore che può essere integro o spezzato per esprimere i due poli antagonisti dello spettro emotivo. Semplice ma efficace come sempre.

Il team di analizzatori di WaBetaInfo ipotizza che il rollout di Telegram Android inizierà a breve termine con un aggiornamento lato server che non richiede quindi la necessità di aggiornare l’intera applicazione. Al momento non sono state rese note le tempistiche per la distribuzione sul canale pubblico con nuovi indizi che potrebbero arrivare in settimana.

Per molti la novità potrebbe non rappresentare un vero cambiamento ma si tratta senz’altro di una possibilità in più per l’uso delle chat che stanno soppiantando WhatsApp e gli altri concorrenti con un numero sempre maggiore di seguaci, complici anche le funzioni speciali che l’app offre con l’uso di gruppi, chat segrete e molti altro ancora.