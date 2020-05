A quanto pare Ford ha deciso di pensare un po’ fuori dagli schemi, cercando di unire l’utile al dilettevole infatti, ha disegnato un brevetto che raffigura un prodotto sia in grado di proteggere la vostra auto che di ricaricarla, nome in codice Shield Of Solar Panel.

Dalla traduzione netta che dice scudo di pannelli solari, si intuisce che il prodotto in questione è uno scudo parasole per proteggere l’auto dal sole che, allo stesso tempo, lo sfrutta per la ricarica dell’auto.

Ecco i dettagli del brevetto

Stando a quanto emerso dal brevetto, il dispositivo progettato unisce un pannello fotovoltaico flessibile ad un macchinario di ricarica, in modo tale da creare una cupola protettiva dal sole in grado di sfruttare i raggi solari per ricaricare il veicolo.

Tale progetto è reso possibile da un materiale polimerico a memoria di forma, il quale stando a quanto presente nel progetto, verrebbe espulso da un apposito vano tramite un meccanismo gonfiabile.

Questo quindi permetterebbe, una volta parcheggiato il veicolo, di iniziare una carica della batteria con un semplice click di avvio del meccanismo a gonfiaggio.

Ovviamente la potenza erogata sarebbe del tutto non paragonabile a quella delle normali colonnine, ma consentirebbe di sfruttare al massimo l’energia solare per recuperare qualche Km di autonomia, magari mentre siete comodamente stesi in spiaggia a prendere il sole.

Non rimane dunque che attendere cosa farà Ford e vedere se questo brevetto diventerà realtà, perchè non bisogna dimenticare che un brevetto non è sinonimo di un prodotto che vedrà la luce.