Il mondo ha ormai acquisito la consapevolezza dell’esistenza di truffe di ogni genere. Tra le più diffuse vediamo quelle che avvengono per vie telefoniche. I protagonisti di tali furti sono falsi Call Center che si servono di particolari software di composizione automatica per chiamare i numeri degli operatori telefonici.

Il loro scopo è ovviamente privare le vittime dei propri conti correnti attraverso un meccanismo in grado di sottrarre i dati personali (come IBAN del conto bancario o il Codice di migrazione delle bollette del telefono)

I malfattori agiscono spacciandosi per addetti del reparto di assistenza tecnica di un’azienda, così da arrivare alla preda e ai suoi dati in maniera semplice. In altri casi invece, essi sottraggono il denaro dal credito residuo dell’utente attraverso dei brevi squilli telefonici. Ecco una lista dei numeri segnalati col tempo dagli utenti e dai quali girare alla larga.

Truffe dei Call Center: quali sono i numeri da bloccare immediatamente

Tra i numeri colpevoli, sono stati innanzitutto segnalati tutti i numeri che iniziano con +375, +371, +381, +255, o quelli con radice 088 dopo il prefisso 02.

Gli altri numeri sono:

+375 602605281;

+371 27913091;

+371 78565072;

+563 22553736;

+370 52529259;

+255 901130460;

+44 1681048170;

+44 1624989922;

+44 1573651110;

+44 1693862695;

+44 1613541750;

+44 2080894439;

+44 1618377665;

+44 20 3695 3097;

+44 20 3519 9767;

+39 02 692927527;

+39 02 22198700;

+39 0280886927;

+39 02 80887028;

+39 02 80887589;

+39 02 37923277;

+39 02 91976494;

+39 02 897330620;

+39 02 91976494;

+ 39 02 99252107;

+39 02 87367342;

+ 39 02 91974749;

+ 39 02 23153000;

+39 02 83623510;

+39 02 86891603;

+39 02 86891655;

+39 02 86891676;

+39 02 86891693;

+39 02 86891675;

+39 02 86891698;

+ 39 02 37921537;

+39 03 11100190.

+ 39 02 89731810;

+39 011 0897562;

+39 011 9966443;

Se dovesse giungervi una chiamata dalla lista, non comunicate assolutamente i vostri dati personali e contattate quanto prima l’assistenza clienti dell’azienda in questione per ricevere conferma della chiamata in entrata. Sarebbe ancora più sicuro bloccarli in anticipo e disattivare la ricezione di chiamate ed SMS da parte di questi ultimi. Per tale funzione è a disposizione un’apposita app per il vostro smartphone denominata TrueCaller. Ovviamente però ne esistono di ulteriori interessanti allo stesso modo.