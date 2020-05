L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, aggiunge al suo listino una nuova offerta solo Giga. I clienti possono richiederne l’attivazione qualunque sia l’operatore da cui decidono di effettuare il trasferimento del numero, anche procedendo con l’attivazione di una nuova linea ho Mobile. Attraverso la nuova promozione solo Giga, ho Mobile offre la possibilità di ricevere ogni mese ben 100 GB di traffico dati in 4G Basic.

ho Mobile: il low cost di Vodafone lancia la nuova offerta solo Giga!

La nuova offerta dell’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, prevede ogni mese 100 GB di traffico dati in 4G Basic, al costo di 12,99 euro al mese; invece di 14,99 euro. Lo sconto applicato al costo di rinnovo è valido soltanto per i clienti che procedono con l’attivazione dell’offerta entro e non oltre il 15 Maggio, salvo ulteriori proroghe da parte del gestore.

I clienti possono effettuare l’attivazione online o nei punti vendita del gestore, sostenendo una spesa iniziale di 22,99 euro. Il costo da sostenere all’acquisto comprende: la nuova SIM, l’attivazione e la prima ricarica. Quest’ultima sarà utilizzata per sostenere il primo rinnovo della promozione.

A differenza delle altre offerte ho Mobile, la tariffa solo Giga non permette di ricevere le quantità illimitate di minuti ed SMS. Infatti, i clienti andranno incontro ad una spesa di 0,19 EURO al minuto, per le chiamate; di 0,29 EURO per ogni SMS inviato.

L’app ufficiale ho Mobile e i servizi utili continuano ad essere inclusi nel prezzo. Dunque, i clienti non andranno incontro ad alcun costo aggiuntivo né dovranno sostenere spese impreviste.