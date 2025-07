ho. Mobile offre 200GB in 5G: la sua offerta è una delle migliori

Non ci sono dubbi: al momento uno dei gestori che risulta tra i più interessati del mercato telefonico mobile in Italia è sicuramente ho. Mobile. Le sue proposte tornano correntemente tra quelle più scelte dagli utenti, in quanto hanno a disposizione prezzi bassi e tanti contenuti, proprio come l’ultima soluzione da 200GB al mese.

200 giga in 5G, tutto incluso anche in assistenza

Nel dettaglio, l’offerta include 200 giga in 5G, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti. Non ci sono vincoli contrattuali né costi nascosti, e chi sceglie questa tariffa può contare anche sul servizio clienti via WhatsApp, una comodità sempre più apprezzata.

Il costo di attivazione varia a seconda della modalità scelta e dell’operatore di provenienza. In caso di portabilità del numero, si parte da 2,99€ una tantum. Lo stesso prezzo è valido anche per chi decide di attivare un nuovo numero. Non ci sono costi da sostenere per quanto riguarda la scheda SIM, ma bisogna ricordare che è d’obbligo fare una ricarica all’inizio da 10€ almeno.

ho. Mobile: non solo SIM fisica ma anche eSIM

Chi vuole fare prima senza aspettare che la scheda fisica arrivi a casa, può optare per il formato virtuale eSIM, che ha un costo di 1,99€ e consente di completare la procedura in pochi minuti, senza attendere la spedizione fisica. Si tratta di un’opzione interessante soprattutto per chi usa smartphone compatibili con questa tecnologia.

Ci sono tre metodi di attivazione proprio per facilitare l’utente. Il primo è con il pagamento tramite il sito ufficiale che fa arrivare la scheda a casa, la quale può essere poi attivata in edicola, tramite applicazione ufficiale o in tabaccheria. C’è anche l’opportunità di ritirare direttamente in edicola la scheda con attivazione immediata, pagando con carta o in contanti. Con la eSIM invece l’attivazione avviene dopo il pagamento effettuato online.

ho. Mobile conferma così il proprio posizionamento tra i gestori virtuali più convenienti e accessibili, con un’offerta che unisce flessibilità, ampia copertura dati e strumenti semplici per la gestione della linea.