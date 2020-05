Le occasioni legate a Vodafone sono molto vantaggiose nel corso di questa stagione primaverile. Continuano il suo percorso di crescita, il provider inglese al giorno d’oggi non è soltanto leader nel campo della telefonia mobile e nel campo della telefonia fissa. Come TIM, infatti, il gestore è attivo anche nel mondo dell’intrattenimento con offerte di tutto rispetto per i clienti.

Vodafone e la promozione con i canali Sky a costo scontato

Il gestore britannico da mesi può contare su una piattaforma ben consolidata come la Vodafone TV. Il servizio, dedicato principalmente a tutti gli utenti che hanno un abbonamento di Fibra Ottica garantisce l’accesso ai migliori canali di Sky grazie al servizio streaming, NOW TV. Con Vodafone, tutti i clienti potranno scegliere un pacchetto a loro piacimento di NOW TV ed avranno a disposizione uno sconto sul prezzo finale mensile.

Il primo esempio è quello legato al pacchetto Sport. Il ticket che prevede i migliori eventi di tra Serie A, Champions League e Formula 1 avrà un costo riddo di 20 euro al posto dei classici 30 euro.

In associazione al ticket Sport i clienti potranno scegliere di aggiungere anche il pacchetto Intrattenimento: con tale combinazione ci sarà sempre uno sconto di 10 euro per il piano NOW TV: ai clienti verrà chiesto un pagamento di 30 euro invece di 40 euro.

L’ultima occasione è dedicata agli appassionati che desiderano il pacchetto Serie TV. In questa circostanza è previsto sì una riduzione di 10 euro, ma anziché impattare sul costo finale di NOW TV la riduzione riguarderà il prezzo mensile del piano in Fibra Ottica.