Rimanere sempre connessi è una prerogativa che molti utenti fissano: quando si è fuori casa, infatti, la connessione dati attivata non manca mai e di conseguenza avere un abbonamento con diversi gigabytes a disposizione risulta essere una necessità di cui ben pochi fanno a meno. Nonostante nel corso degli anni il mercato della telefonia abbia risposto attivamente alle esigenze dei consumatori, oggi dotarsi di una tariffa telefonica non è più essenziale e il tutto grazie a una linea WiFi a uso gratuito.

Disponibile in tutta la nazione, questa nuova connessione garantisce un accesso a internet sia agli autoctoni che ai futuri turisti: vediamo come poterla utilizzare.

WiFi illimitato e gratuito: navigare con lo smartphone non è più un problema

Al fine di archiviare l’obiettivo di smart nation, l’Italia ha deciso di investire nella creazione di questa linea WiFi nazionale. Con un obiettivo finale di circa 7400 comuni, la realizzazione completa è ancora lontana, ma non possiamo mentire dicendo che i lavori procedano lentamente. Sono numerosissime, infatti, le amministrazioni che già offrono tale servizio e possono essere tutte consultate attraverso questa mappa interattiva.

A chi si stesse chiedendo come utilizzare la linea WiFi, poi, la risposta è altrettanto facile: non basterà che dotarsi di uno smartphone e trovare una postazione hotspot più vicina alla propria posizione. Al fine di agganciarsi alla linea, inoltre, sarà necessario scaricare l’apposita applicazione, la quale è disponibile sia per Android che per iOS attraverso questo link ufficiale. Precisiamo, infine, che sarà obbligatoria una piccola e veloce registrazione.