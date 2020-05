Google impazzisce: oggi gratis 6 app a pagamento sul Play Store Android

Come in molti avranno già avuto modo di constatare negli ultimi anni, Android detiene pochi rivali sul mercato. Ovviamente tutti gli altri sistemi operativi mobili sono andati in malora, escluso ovviamente il sistema di casa Apple che tutti conoscono con il nome di iOS.

Ora come ora si tratta dunque di una corsa a due tra le due grandi aziende che dominano appunto il mercato della telefonia mobile. Queste si differenziano molto l’una dall’altra, soprattutto per quello che offrono agli utenti. Android infatti è una delle piattaforme, comprese anche quelle fisse, tra le più permissive in assoluto. Sono tante le opportunità che il robottino verde permette ogni giorno tra personalizzazione e soprattutto contenuti da scaricare. Infatti una delle armi segrete del successo di Google è il Play Store, nel quale ci sono contenuti a valanga per ogni genere di utente. All’interno di questo spazio dedicato al download di contenuti di ogni genere, ci sono applicazioni e giochi sia a pagamento che gratis. Spesso però ci sono delle offerte che permettono alle persone di scaricare anche i contenuti a pagamento senza pagare un solo centesimo.

Per avere tutte le offerte da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi gratis al nostro canale Telegram ufficiale semplicemente cliccando qui.

Android, solo per oggi 6 applicazioni sono gratis sul Play Store di Google: ecco tutti i titoli

Nella lista qui sotto trovate alcuni titoli del mondo Android offerti sul Play Store e solo per oggi gratis. Ecco anche i link per il download: