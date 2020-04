CoopVoce abbatte la concorrenza di Iliad con la nuova offerta TOP 50

Ogni gestore che si rispetti, da qualche anno questa parte ha provveduto a lanciare offerte piene di contenuti e con prezzi molto bassi. CoopVoce è sicuramente uno di questi, e gli utenti a dire la verità proprio non se lo aspettavano. Questo provider infatti è sempre stato accusato di lanciare promozioni con prezzi bassi ma con contenuti troppo esigui.

È questa la motivazione per la quale molte persone hanno sempre ignorato le sue promo, le quali ad oggi invece stanno avendo una grande rivincita. Il tutto è stato possibile grazie al cambio di strategia attuata dall’azienda che ha visto dunque arrivare tantissimi nuovi utenti. Le promozioni sono cambiate esponenzialmente, e questo ha dunque ridato vita a CoopVoce che adesso si afferma tra i migliori tra i virtuali. A dimostrarlo è proprio l’ultima arrivata disponibile sul sito ufficiale.

CoopVoce offre a tutti 50 giga in 4G con minuti ed SMS verso tutti, ecco la nuova promo

La ChiamaTutti TOP 50 è una nuova invenzione di CoopVoce che in realtà va avanti già da diverse settimane. Si tratta di un’offerta che non lascia alcun contenuto al di fuori, offrendo agli utenti più soluzioni e a prezzo molto basso.

Ci sono infatti minuti illimitati per telefonare a chiunque in Italia e in Europa, 1000 SMS verso tutti e 50 giga di traffico dati per l’utilizzo del 4G. La promo è disponibile con cadenza mensile a 10 €, e possono sottoscriverla davvero tutti. CoopVoce infatti la resa disponibile anche a tutti gli utenti che già hanno una delle promozioni viste in passato.