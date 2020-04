CoopVoce batte i virtuali: la nuova ChiamaTutti TOP 50 costa pochissimo

Coop ha creato qualche tempo fa una grande realtà che potesse in qualche modo affermare il marchio anche in un ambito diverso da quello alimentare. Si tratta di CoopVoce, soluzione mobile nel mondo della telefonia che in molti non hanno accolto benissimo all’inizio.

Effettivamente questo gestore, che si va a collocare nella branca dei provider virtuali, non offriva grandi soluzioni nel suo insieme. Infatti le offerte, pur essendo molto convenienti dal punto di vista dei prezzi mensili, non comprendevano tanti contenuti. Gli utenti infatti hanno continuato ad evitare le promozioni di CoopVoce, che però pian piano ha realizzato di dover cambiare strategia. Il nuovo ruolino di marcia dell’azienda ha portato poi tantissime soddisfazioni, le quali sono sfociate in un vero e proprio successo. Ad oggi sono in tanti quelli che cambiando gestore provano a valutare una delle promo di questo provider.

CoopVoce lancia la sua ChiamaTutti Top 50 per vincere ancora: al suo interno tanti contenuti ed un prezzo fuori dal comune

La ChiamaTutti Top 50 è la nuova invenzione che ha messo CoopVoce sulla bocca di tutti. Gli utenti che attendevano una nuova proposta per abbandonare il proprio gestore, si sono ritrovati di fronte ad un’occasione più unica che rara. Si tratta infatti di un’offerta che comprende al suo interno i migliori contenuti e con un prezzo bloccato per sempre.

La promo in questione infatti permette di avere 1000 SMS verso tutti con minuti senza limiti ogni mese. Per quanto riguarda la connettività, ecco poi 50 giga di traffico dati in 4G per navigare sul web sotto rete Vodafone. Il prezzo è di soli 10 € al mese per sempre e per tutti.