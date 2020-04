Android: 3 app pericolose da eliminare subito dal vostro smartphone

Spesso consigliamo tanti contenuti da scaricare dal Play Store di Google, piattaforma del mondo Android che tutti conoscono ormai da svariati anni. Sicuramente questi sono sicuri, visto che vengono testati accuratamente e soprattutto valutati con tanto di recensioni.

Ci sono però spesso alcune mele marce che escono fuori dal seminato e possono provocare svariati problemi agli utenti. Si tratta infatti di contenuti che vanno ad influire sugli smartphone, magari rubando i dati delle persone senza che questo se ne accorgano nel più delle occasioni. Wandera, società privata che sviluppa soluzioni di sicurezza mobile per endpoint mobili aziendali, ha trovato diversi titoli che potrebbero risultare pericolosi per gli utenti.

Android, queste 7 applicazioni sono state già rimosse da Google: se doveste per caso ancora averla, cancellatele

Google, dopo la segnalazione di diversi contenuti dannosi per il pubblico, avrebbe ovviamente deciso di rimuoverli immediatamente. Tutta via qualche utente ci ha manifestato che alcune delle applicazioni che troverete in basso sono ancora presenti sul suo smartphone. Ovviamente vi consigliamo di rimuoverle immediatamente. Google ha inoltre lanciato Defense Alliance, la nuova alleanza tra i i principali attori del mondo della sicurezza informatica con l’obiettivo di contrastare la diffusione di applicazioni pericolose come quelle che trovate in basso.