Negli ultimi anni il colosso Americano Netflix ha investito svariati milioni dollari per finanziare alcune delle produzioni migliori di sempre. Sono molteplici, infatti, le serie TV disponibili sul catalogo (pressoché infinito) che, dalla prima stagione, hanno catturato l’attenzione e l’affetto di milioni di utenti. Fra le tante, però, non possiamo non citare Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità sui nuovi episodi.

Netflix: Stranger Things, Tredici e You si rinnovano, ecco le ultime novità

Iniziamo con Stranger Things. Famosa ormai in tutto il mondo per le vicende fantascientifiche dei ragazzi di Hawkins, negli ultimi anni Stranger Things ha sbancato in tutto il pianeta. Sono milioni, infatti, gli utenti di Netflix che attendono con ansia l’arrivo della quarta stagione ma, purtroppo, le notizie non sono confortanti. A causa dell’emergenza Covid-19, infatti, le riprese sono state temporaneamente sospese. Attualmente, quindi, non è possibile stabilire con certezza una data di rilascio per la nuova season.

Passiamo ora a Tredici. La serie televisiva teen drama ha riscosso negli ultimi anni parecchio successo fra i giovani che, come possiamo facilmente immaginare, attendono con ansia il ritorno della serie TV. Ad oggi i produttori non si sono ancora sbilanciati in merito ma, secondo le prime indiscrezioni, la quarta stagione potrebbe arrivare sui nostri schermi nel periodo estate/autunno 2020.

Parliamo infine di You. A differenza delle serie TV appena citate, You è un thriller psicologico tratto dall’omonimo romanzo. Fortunatamente, in questo caso,la situazione pare essere più confortante. Nonostante l’emergenza sanitaria abbia costretto la produzione ad interrompere le riprese della nuova season, a quanto pare quest’ultima dovrebbe arrivare con certezza nel corso del 2021.

Restate connessi per ulteriori notizie a riguardo.