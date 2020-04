Netflix propone ai suoi utenti sempre interessanti contenuti: tra questi, alcune volte, si celano dei titoli capaci di ammaliare orde di abbonati e di far diventare loro fan accaniti. Nel corso degli anni sono diverse le produzioni originali che hanno conquistato la nomea dei “must Watch” e tra questi non possiamo non citare “You“, “13 Reasons Why” e “Stranger Things“. Tutte e tre le serie TV appena citate, inoltre, giungeranno presto con una nuova stagione: cosa sappiamo in merito?

Netflix: gli ultimi dettagli su Tredici, You e Stranger Things

Al colosso dello streaming non piace fornire ai suoi abbonati delle date ufficiali: come nel caso di Lucifer, anche i fan di Stranger Things stanno aspettando la nuova stagione con impazienza. Dopo un primo teaser trailer che ha mostrato Jim Hopper vivo e vegeto in terra sovietica, sapere come le storie della banda di Hawkins evolveranno è diventata questione di vita o di morte. Ciononostante l’uscita della quarta stagione è ancora un’incognita: potrebbe giungere a giugno, ma nulla di ufficiale.

Per ciò che concerne Tredici o 13 Reasons Why, anche questa produzione originale ha ottenuto un rinnovo. Sebbene l’ultima stagione sia stata ampiamente discussa è criticata, Clay tornerà sul piccolo schermo per concludere, una volta e per tutte, la sua storia. Quando succederà? Molto probabilmente nel 2021.

La terza stagione di You, invece, sembra avere data certa: le riprese avviate qualche mese fa si concluderanno presto (salvo ritardi a causa pandemia) e in tale ottica la tradizione potrebbe esser mantenuta con la sua pubblicazione il 20 dicembre 2020.