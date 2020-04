CoopVoce offre 50GB e molto altro ancora per soli 10 euro al mese

Tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo gestore di fiducia possono affidarsi anche a quelli virtuali. Questa branca della telefonia mobile è infatti crescita molto negli ultimi anni mettendo in mostra alcuni nomi tra cui anche la bistrattata CoopVoce.

Questa azienda è cresciuta davvero tanto, soprattutto grazie al cambio di strategia imposto dalla casa madre. Coop ha infatti ho optato per la modifica di diversi aspetti, proprio per consentire agli utenti di valutare le promozioni che prima invece nessuno osava filarsi. Erano infatti in tanti gli utenti che parlavano di grandi offerte da parte di CoopVoce, ma non per quanto riguardasse i contenuti. Ora fortunatamente per il gestore virtuale è tutto diverso, e da diversi mesi a questa parte è un continuo afflusso di utenti nuovi.

CoopVoce ha creato la nuova ChiamaTutti Top 50 per concedere ogni contenuto e per pochi euro mensili

L’idea di CoopVoce questa volta è stata quella di offrire il massimo e per un prezzo mensile congeniale al fabbisogno del pubblico. E’ nata pertanto la nuova ChiamaTutti che prende il nome di Top 50, promozione che non manca sotto nessun aspetto.

Al suo interno potete trovare infatti minuti senza limiti per effettuare chiamate verso tutti, sia in Italia che in Europa. Sono presenti poi anche 1000 SMS per i più nostalgici ma soprattutto 50 giga per il traffico dati in 4G sotto rete Vodafone. La promo è disponibile per tutti gli utenti che volessero cambiare gestore. Inoltre come il provider ricorda, anche coloro che risultano già clienti possono sottoscriverla pagando il costo di attivazione.