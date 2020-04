L’operatore semi virtuale di Vodafone, ho.Mobile ha finalmente reso disponibile per tutti i clienti che vogliono attivare un nuovo numero, l’offerta solo dati denominata ho. 12.99 100 GB.

Questa offerta, come avrete già intuito, prevede un bundle di solo dati a 12.99 euro al mese. Ho. 12.99 è disponibile da ieri 19 aprile 2020 e per il momento non è stata comunicata una data di scadenza. Scopriamola insieme nel dettaglio.

ho.Mobile ufficializza la propria offerta con 100 GB

Nel sito ufficiale l’offerta è stata pubblicata pochi minuti prima della mezzanotte di ieri, 19 aprile 2020. Nel dettaglio l’offerta prevede 100 GB di traffico internet in 2/3/4 G in promozione al costo di 12.99 euro al mese invece che 14.99 euro. Nonostante venga proposta come offerta solo dati, nel contatore sono presenti anche 5 minuti di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 5 SMS verso tutti.

Come per l’offerta solo voce da 4.99 euro, pubblicizzata solamente con minuti ed SMS illimitati, ma che include anche 50 MB di traffico ogni mese, anche ho.100 GB è un’offerta tariffaria dedicata solamente ad alcuni target commerciali. L’operatore ha consigliato di utilizzare questa offerta nei seguenti modem router 4G: TP-Link Technologies MR6400, TP-Link Technologies Archer MR200 e Huawei B525s-23a.

Il costo di attivazione previsto è di 9 euro con un costo della nuova SIM di 99 centesimi di euro, per un totale di 9.99 euro. Il cliente dovrà comunque sostenere anche il costo di una prima ricarica da cui sarà scalato il costo del primo mese anticipato. Per scoprire questa e tutte le altre offerte attualmente in commercializzazione, visitate il sito ufficiale dell’operatore.