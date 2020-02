Le offerte dell’operatore virtuale di Vodafone attirano l’attenzione degli utenti soprattutto per le quantità di minuti, SMS e traffico dati previste e per il costo mensile da sostenere per il rinnovo, il quale si rivela più che economico se rapportato alle soglie e ai servizi offerti dal gestore. Nonostante la palese convenienza di tutte le tariffe ho Mobile, merita maggiore attenzione la promozione rivolta ai clienti Iliad e MVNO, i quali possono scegliere tra la classica offerta ho. 5.99€ e l’offerta ho Mobile solo voce.

Passa a ho Mobile: per i clienti Iliad e MVNO è disponibile anche l’offerta solo voce a soli 4,99 euro al mese!

I clienti Iliad e MVNO che effettuano il trasferimento del numero al low cost di Vodafone hanno a disposizione due promozioni davvero convenienti: l’offerta ho. 5.99€; e l’offerta ho Mobile solo voce a soli 4,99 euro al mese.

La prima include nel prezzo ben 70 GB di traffico dati in 4G Basic e permette di usufruire di un quantità illimitata di minuti ed SMS verso tutti i numeri. La seconda, invece, è rivolta ai clienti non interessati al traffico dati. Infatti, procedendo con l’attivazione di quest’ultima è possibile ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Sono inclusi nel prezzo anche i servizi importanti, quindi: l’avviso e trasferimento di chiamata, l’app ufficiale, l’sms ho. chiamato e il numero 42121 per conoscere il credito residuo.

L‘attivazione dell’offerta ho Mobile solo voce prevede una spesa di soli 5,99 euro, di cui: 0,99 per l’acquisto della nuova SIM e 4,99 euro per la prima ricarica da utilizzare per saldare il primo rinnovo della tariffa.