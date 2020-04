Huawei Store è il nuovo spazio virtuale, messo a punto dall’azienda, dove è possibile acquistare i prodotti dell’ecosistema HUAWEI con una manciata di click, per poi ricevere il dispositivo acquistato direttamente a casa, così da far fronte anche ai limiti derivanti dalla crisi sanitaria in corso. Sull’e-commerce proprietario di Huawei, vengono continuamente proposte offerte e promozioni, che consentono agli utenti di acquistare un prodotto ad un prezzo competitivo. In questo articolo, elenchiamo le offerte disponibili fino al prossimo 14 Maggio.

HUAWEI Store, ecco le principali offerte disponibili fino al 14 Maggio

Per quanto riguarda il mondo smartphone, per tutti coloro che, entro il prossimo 30 Aprile, acquisteranno un HUAWEI P30 Pro, sono previste in omaggio le HUAWEI FreeBuds 3, gli auricolari wireless con funzione di cancellazione attiva del rumore e comandi touch, dal valore commerciale di 179 euro.

Inoltre, chi entro il 4 Maggio acquisterà un HUAWEI P40 o P40 Pro, riceverà in regalo lo smartwatch HUAWEI Watch GT2 ed una custodia protettiva per lo smartphone del valore di 24,99 euro. Oltre ciò, segnaliamo che HUAWEI nova 5T è in offerta al prezzo di 299,90 euro (anziché 429,90 euro) e che con l’acquisto di un HUAWEI Mate XS, il nuovo smartphone pieghevole, si riceverà in regalo una custodia in pelle del valore di 119 euro. L’offerta è valida fino al 14 Maggio.

Per quanto riguarda i tablet, si segnala, invece, che HUAWEI T5 10 e HUAWEI M5 Lite 10 sono disponibili in offerta rispettivamente a 199,90 euro (anziché 279,90 euro) e 249,90 euro (anziché 349,90 euro). Spostandoci, infine, al mondo degli accessori e dei wearable, segnaliamo che HUAWEI Watch GT2 Matte Black è disponibile al prezzo di 179,90 euro (anziché 229,90 euro), mentre le HUAWEI FreeBuds 3 sono in offerta al prezzo di 139,90 euro (anziché 179 euro). Tutte le offerte sono accessibili a questo link.