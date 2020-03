L’attesa è finita. Huawei ha appena presentato al pubblico il suo HUAWEI P40, il nuovo flagship che fa del comparto fotografico il suo principale punto di forza. HUAWEI P40, così come il fratello maggiore, implementano, sotto questo punto di vista, le tecnologie più innovative, offrendo agli utenti la possibilità di raggiungere risultati fotografici professionali e garantendo loro la migliore qualità di sempre, con scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce e in qualsiasi circostanza. Che tu voglia immortalare un’azione sportiva, un tramonto, un’espressione facciale, o un qualsiasi altro momento della tua giornata, sarai sempre in grado di catturare l’istante migliore, grazie ad una messa a fuoco ultra rapida.

Grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, inoltre, la fotocamera di HUAWEI P40 è in grado di riconoscere 31 punti diversi del corpo umano e 97 punti diversi del volto per offrire scatti migliori e ottimizzati. Con la funzione di AI Golden Snap, poi, è possibile rimuovere i passanti dalle foto o i riflessi dalle superfici (ad esempio da vetri e specchi), mentre con il sensore TOF è possibile scannerizzare un oggetto reale e realizzarne un modello 3D da aggiungere alle foto o ai video.

HUAWEI P40, tutte le caratteristiche e i prezzi

HUAWEI P40 è dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione 2340 x 1200 pixel e 431ppi. Questo implementa la HUAWEI Acoustic Display Technology: il suono viene emesso direttamente dal display, ampliando la superficie uditiva ma assicurando al tempo stesso il massimo della privacy durante le chiamate.

Lo smartphone è alimentato dal SoC HUAWEI Kirin 990 5G Octa-Core (2 x Cortex-A76 (2.86 GHz) + 2 x Cortex-A76 (2.36) + 4 x Cortex-A53 (1.95 GHz) con processo produttivo a 7nm, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con NanoSD fino a 256 GB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, rispetto al suo fratello maggiore, HUAWEI P40 implementa una tripla fotocamera Leica, con sensore principale UltraVision da 50 MP (23mm, f/1.9, OIS), accompagnato da una Cine Camera Ultra-Grandangolare da 16 MP (17mm, f/2.2) ed una telefoto da 8 MP con supporto allo zoom ottico 3X (f/2.4, OIS) e tecnologia Super Sensing per catturare più luce e dettagli. Anche in questo caso abbiamo una doppia selfie-camera da 32 MP con sensore di profondità e HDR+.

Tra le altre caratteristiche: Android 10 Open Source con EMUI 10; dual-SIM; batteria da 3.800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5 W; supporto alle Reti 5G e al WiFi 6, in grado di raggiungere velocità di download pari a 2,4 Gbps; Bluetooth 5.0; NFC; GPS; USB type-C e lettore d’impronta digitale integrato nel display.

HUAWEI P40 sarà disponibile al prezzo di 799,90 euro nelle colorazioni Ice White, Black, Deep Sea Blue e nelle nuovissime varianti Silver Frost e Blush Gold.