La storia di Android sotto certi punti di vista risulta abbastanza controversa, visto che il robottino verde è arrivato al massimo dopo tanti patemi d’animo. Il sistema operativo mobile di casa Google è riuscito a raggiungere tantissimi utenti in giro per il mondo e con tanto lavoro. Nessuno avrebbe scommesso che il sistema operativo americano sarebbe poi arrivato a questo punto, ed invece eccolo qui.

Il robottino verde ad oggi è uno dei marchi più conosciuti in giro per il mondo, soprattutto per quanto riguarda proprio la telefonia mobile. Sono oltre 2,5 miliardi le persone che utilizzano Android in pianta stabile sul proprio smartphone, e le ragioni sono sempre le stesse. La prima sta nella versatilità della piattaforma, la quale permette di essere modificata a propria immagine e somiglianza e secondo le proprie esigenze. Un’altra ragione invece è sicuramente il Play Store di Google, spazio perfetto per scaricare qualsiasi tipo di contenuto. Qui gli utenti sono sicuri di trovare qualsiasi applicazione o gioco che faccia al caso loro, e spesso anche in super offerta. Proprio nelle ultime ore infatti una nuova iniziativa è arrivata per tutti coloro che hanno il sistema operativo Android.

Per avere tutte le offerte ogni giorno, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare e ricevere tanti codici sconto.

Android, solo per oggi tre applicazioni sono gratuite sul Play Store di Google

Nella lista in basso trovate alcuni contenuti del mondo Android disponibili sul Play Store che solo per oggi saranno gratuiti. Fate presto perché da domani tornano a pagamento.