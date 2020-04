In questo periodo di quarantena il tempo da far passare è tantissimo e per qualche ora è possibile affidarsi anche alle piattaforme di streaming online come Netflix e Disney Plus per guardarsi un bel film oppure a Spotify per ascoltare un po’ di musica. Purtroppo, però, non tutti possono permettersi tutti e tre abbonamenti mensili e alcuni devono privarsi di qualcosa scegliendone uno.

Fortunatamente non è più un problema sostenere i tre abbonamenti mensili delle tre piattaforme grazie ad un metodo molto semplice, veloce e legale. I consumatori interessati, devono soltanto trovare altre persone con le quali condividere un account. Ecco i dettagli.

Disney Plus, Netflix e Spotify ad un costo più che economico: ecco cosa fare

I consumatori interessati a questo metodo per prima cosa devono creare un account Netflix, Spotify o Disney Plus per procedere con la procedura. Una volta registrati, ad esempio, a Netflix è necessario scegliere l’abbonamento mensile con il quale è possibile possedere quattro schermi in contemporanea ad un costo di 14,99 Euro al mese. Eseguiti tutti i passaggi, basta condividere l’account appena creato con altre tre persone per pagare mensilmente circa 3,70 Euro ciascuno.

Lo stesso procedimento vale per Spotify con il quale è necessario attivare l’abbonamento Spotify For Family perché sono consentiti sei dispositivi in contemporanea sostenendo un canone mensile di 14,99 Euro. In questo caso, le persone con le quali è necessario condividere l’account diventano cinque per sostenere un prezzo mensile di 2,50 Euro ciascuno.

Infine, l’abbonamento di Disney Plus permette di possedere quattro schermi in contemporanea a 5,99 Euro al mese. Anche in questo caso basterà trovare altre tre persone disponibili per condividere un solo account.