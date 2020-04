eWelink, la nota app che consente di controllare i dispositivi Sonoff, si è aggiornata in queste ore alla versione 4.0.2 introducendo una serie di novità davvero interessanti a partire dalla grafica completamente rinnovata.

eWelink si aggiorna alla versione 4.0.2 inserendo finalmente la possibilità di suddividere tutti i nostri dispositivi Sonoff in gruppi. Una volta effettuato l’update dal Google Play Store sarà necessario effettuare nuovamente il login per venire catapultati nella nuova interfaccia grafica.

Subito si avrà la possibilità di consultare tutti i dispositivi collegati al proprio account e poterli ordinare sia in “lista” che in “caselle“. Ogni dispositivo acceso mostrerà l’icona verde di accensione mentre sarà in grigio se lo stesso è in modalità spenta.

eWelink 4.0.2: nuova grafica e nuove funzioni

Attraverso il menu in alto si potranno creare le stanze e oscurare i dispositivi offline. Interessante il menu scena che consente sia di creare delle regole di accensione dei dispositivi che utilizzare delle scene già preimpostate come la possibilità di disattivare tutti i dispositivi con un click.

Purtroppo è comparsa una voce ancora non funzionante nel menu profilo che prevede nuovi piani “Free“, “Advanced” e “Pro” per gestire più dispositivi e avere delle funzioni aggiuntive. Scompare il supporto per IFTTT nella versione Free e quindi si dovrà passare in futuro ad un piano a pagamento. La nuova versione è disponibile gratuitamente sul Google Play Store.