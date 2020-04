Il volantino Unieuro attivato nell’ultimo periodo, ma solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, prevede la possibilità di godere di alcuni prezzi decisamente invitanti su tanti prodotti di tecnologia generale, compreso il mondo degli smartphone.

Esattamente alla pari di MediaWorld, anche in questo caso l’acquisto potrà essere completato solamente sul sito ufficiale aziendale, ciò sta a significare che non sarà possibile recarsi personalmente in negozio per concludere la compravendita, data la chiusura a tempo indeterminato a causa del virus diffuso in tutto il globo.

Volantino Unieuro: grazie alla nuova campagna il risparmio è super

Le offerte denotano prezzi in caduta libera su tantissimi prodotti di tecnologia, a partire proprio dagli smartphone, ad esempio possiamo consigliare l’acquisto dello Xiaomi Mi Note 10 a 419 euro, un ottimo compromesso per coloro che vogliono spendere poco e godere di prestazioni di altissima qualità.

Altrettanto interessanti sono anche gli sconti applicati su Galaxy S10+ (disponibile all’acquisto a 689 euro, anche se consigliamo il Galaxy S20), passando per Motorola One Zoom, oppure un buonissimo Huawei P30 Lite, Asus ZenFone Max Pro M1, Galaxy S10e, Galaxy A30, Motorola G8 e similari.

Tutti gli acquisti sono effettuabili solamente sul sito ufficiale del rivenditore, i modelli sono ovviamente no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre online. Come detto, la consegna è gratuita presso il domicilio, per maggiori informazioni aprite le pagine che trovate qui sotto.