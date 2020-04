MediaWorld è scatenata, il volantino riesce a regalare agli utenti tantissime offerte tra cui possono scegliere per acquistare il prodotto perfetto per le proprie esigenze, a partire da quelle che sono le necessità del momento, ovvero la tecnologia adatta per lo smart working.

Come era lecito immaginarsi, gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, in nessun modo sarà possibile recarsi in negozio per concludere le compravendite, almeno fino a nuova indicazione. Coloro che opteranno per l’acquisto potranno rifarsi della spedizione gratuita presso il domicilio, nonché del solito Tasso Zero, il pagamento rateizzato direttamente tramite il conto corrente bancario (al superamento di una soglia minima di spesa, e naturalmente con il soddisfacimento delle garanzie creditizie).

Volantino MediaWorld: grazie a questi sconti il risparmio è assicurato

La campagna promozionale principale dell’intero volantino MediaWorld prende il nome di Home Sweet Work, vede infatti offrire all’utente la possibilità di acquistare i prodotti “fatti apposta per lavorare da casa“, ecco quindi arrivare tanti sconti applicati su notebook, accessori vari (come monitor, stampanti, software aggiuntivi e simili), passando anche per PC desktop, all-in-one, senza dimenticare le fondamentali macchine per il caffè o i purificatori d’aria per creare l’ambiente perfetto.

In alternativa fino al 12 aprile parliamo della Backup Week, una settimana di grandi sconti sui prodotti creati appositamente per il backup, quali sono appunto dischi rigidi esterni o chiavette USB, tutti marchiati Western Digital o Sandisk.

Ogni singola informazione in merito al volantino MediaWorld può essere raccolta sul sito ufficiale.