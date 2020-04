La piattaforma di contenuti in streaming Netflix nel mese di gennaio 2020 ha confermato di essere al lavoro su una serie TV basata sul popolare franchise horror Resident Evil.

La compagnia tedesca Constantin Film, si sarebbe occupata della produzione della serie stessa, già responsabile della serie sul grande schermo. Purtroppo ora è arrivata una brutta notizia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix sospende la serie TV Resident Evil

A causa dell’attuale emergenza sanitaria causata dalla pandemia da nuovo coronavirus, la società ha deciso di sospendere momentaneamente la produzione dello show, fino a data da destinarsi. Questo, come abbiamo notato anche qualche giorno fa, è successo a moltissime altre serie TV della piattaforma in questione e non. Nonostante le riprese della serie fossero fissate in Sud Africa nel periodo tra giugno ed ottobre 2020, Netflix e Constantin Film hanno deciso di rinviare le riprese.

Al momento quindi non si conoscono i nuovi programmi, dobbiamo solamente attendere e sperare che la crisi causata dal COVID-19 si risolva al più presto. La conferma è arrivata direttamente dal capo della casa di produzione tedesca, Martin Moszkowicz, in un’intervista con Deadline. Secondo le poche informazioni che ha rilasciato, la serie sarà composta da 8 episodi e sarà slegata dai film con Milla Jovovich.

A febbraio 2020 erano emersi i primi dettagli leak della trama della serie: “La città di Clearfield, MD da lungo tempo si trova sotto l’ombra di tre giganti apparentemente non correlati tra loro – la Umbrella Corporation, il non più attivo Greenwood Asylum e Washington DC. Oggi, ventisei anni dopo la scoperta del T-Virus, i segreti tenuti da tutte e tre cominceranno a essere rivelate, con i primi segni dell’epidemia“. Ci consoleremo con l’uscita della quarta parte di La Casa di Carta.