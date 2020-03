Numerosi utenti di Netflix non vedono l’ora di scoprire le nuove vicende che coinvolgono Tokyo, Il Professore, Rio, Denver, Stoccolma, Nairobi, Lisbona, Bogotà, Helsinki e Palermo in La casa di carta. I giorni alla data d’uscita sono sempre meno e gli spettatori non fanno altro che aspettare il tre Aprile per scoprire la quarta stagione.

La casa di carta 4: manca sempre meno alla nuova stagione, ecco cosa aspettarsi

Il nuovo trailer è uscito già da qualche settimana e il video anticipa una stagione sorprendente e forte. Alex Pina, l’ideatore della serie televisiva spagnola, ha annunciato che con questa stagione ha deciso di concentrarsi maggiormente sulle storie dei personaggi.

Il video anticipa anche una situazione poco piacevole per la banda all’interno della banca perché devono affrontare diverse difficoltà. Purtroppo, anche un ostaggio è riuscito a liberarsi senza farsi accorgere dalla banda e a mettersi in contatto con la polizia. Dunque, la banda dei rapinatori indaffarata nelle loro faccende non ha scoperto l’ostaggio in collaborazione con la Polizia per trovare una soluzione.

A trovarsi in una situazione ancora più difficile è Lisbona, l’ex ispettrice che ha deciso di partire con Il Professore, perché la Polizia è riuscita a catturarla e adesso si ritrova costretta a scegliere tra la sua famiglia e il suo amore. La nuova ispettrice ha deciso di metterla ai ferri corti.

L’altro personaggio molto amato nella Casa di carta è Nairobi e in questa stagione si scopre definitivamente il suo destino. Una stagione sicuramente importante e il conto alla rovescia è iniziato.