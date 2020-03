Android: inizio settimana con 6 app a pagamento gratis sul Play Store

Scegliere uno smartphone vuol dire ad oggi scegliere anche un sistema operativo, e sicuramente le soluzioni sono due. La prima in ordine alfabetico e non solo è Android, soluzione proposta da Google ultimi anni che è cresciuta spaventosamente. La seconda e poi quella di casa Apple, ovvero la piattaforma iOS che da sempre dichiara battagli proprio all’azienda di Mountain View.

Proprio Google però a saputo andare avanti al meglio, con tanti aggiornamenti per il sistema operativo Android che hanno portato il robottino verde a diventare il più famoso al mondo. Infatti ad oggi ci sono oltre 2,5 miliardi di utenti attivi in tutti i paesi, di cui la maggior parte felici della propria esperienza. Il merito del successo è da attribuire ai tanti aggiornamenti che sono arrivati ma anche alle ottimizzazioni software dei brand e telefonici. In più c’è da considerare il Play Store, vera e propria risorsa per tutti coloro che amano scaricare contenuti anche fuori dagli schemi. Ci sono infatti al suo interno tanti titoli tra giochi e applicazioni, spesso anche in offerta gratuita.

Per avere le migliori offerte da parte di Amazon con tanti codici sconto, ecco il nostro ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi gli utenti possono avere a disposizione 6 app e giochi a pagamento gratis

Nella lista qui sotto trovate tutti i titoli disponibili gratis solo per questa giornata. Sono disponibili anche i link per il download diretto: