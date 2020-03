Android regala gratuitamente 8 app a pagamento gratis del Play Store

Quando si parla del mondo Android non si può fare a meno di citare la sua versatilità, vero punto a favore di una piattaforma ad oggi mondiale. In giro per il globo sono infatti 2,5 miliardi le persone che utilizzano il robottino verde in pianta stabile sul proprio smartphone. Tale impatto è stato in grado di abbattere qualsiasi tipo di concorrenza, e ad oggi anche coloro che provengono da essa risultano essere felici dell’esperienza Android.

Non ci sono dubbi sull’efficienza di questo sistema operativo che man mano ha acquisito sempre più stabilità fino a diventare il migliore in assoluto. Google ha fatto un ottimo lavoro anche dal punto di vista dei contenuti, perfezionando il Play Store alla meglio. Al suo interno sono presenti applicazioni e giochi di ogni tipo, e per ogni fascia di utenti. Ora come ora ci sono anche diverse offerte che tutti possono prendere al volo, dato che si tratta di contenuti a pagamento offerti totalmente gratis.

Android, solo per oggi potete scaricare gratuitamente 8 applicazioni e giochi del Play Store

All’interno del suo Play Store, proprio oggi, Android ha deciso di lanciare degli sconti impressionanti. Ci sono infatti 8 titoli a pagamento offerti gratis che trovate proprio nella lista qui sotto.