La linea Redmi di Xiaomi ha avuto un immenso successo in tutto il mondo con i suoi 110 milioni di dispositivi venduti. Redmi Note 9S è il nuovo smartphone della stessa famiglia, pensato per una fascia di prezzo più economica e pieno di interessanti caratteristiche. Ve le spieghiamo in breve insieme ad altre interessanti news.

Xiaomi e Redmi Note 9S, caratteristiche, prezzo e altre novità

In occasione di questo nuovo dispositivo, Xiaomi regala un design simmetrico e privandolo del notch (la rientranza che si trova di solito negli smartphone, in alto dove c’è la webcam e l’altoparlante). Questo permette al suo aspetto di assumere sembianze ancora più eleganti e ordinate, insieme al sensore per le impronte digitali che si trova lateralmente e funge anche da tasto di accensione rapida. Il comparto fotografico è quadrato e centrale, per donare ulteriore simmetria al prodotto. Frontalmente, è costituito da un DotDisplay da 6,67 pollici e una fotocamera frontale display-in. È inoltre resistente all’acqua.

È dotato di un chipset Qualcomm Snapgragon 720G e di una velocissima risposta tattile ai comandi. I 5020 mAh della batteria ne garantiscono la durata per tutta la giornata, anche con un notevole utilizzo del dispositivo e possiede un caricabatterie da 22,5W con ricarica rapida da 18W. Disponibile in tre colori (Interstellar Grey, Aurora Blue e Glacier White), questo dispositivo sarà presto in arrivo in Italia e non se ne conosce ancora il prezzo.

Infine Xiaomi ha presentato altri due prodotti: Mi Smart Compact Projector e Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C, entrambi già disponibili sul mercato. Il primo prodotto è disponibile a 599,99 euro sul sito mi.com. Il secondo non è ancora in vendita in Italia ma lo sarà presto sul Mi Store, sul sito mi.com e su Amazon a 199,99 euro.