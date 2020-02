Oggi 25 febbraio 2020, Qualcomm ha annunciato a San Diego tutte le future novità circa i propri prodotti. Brand come Asus, Lenovo, Oppo, Sony e Xiaomi hanno infatti scelto il processore Qualcomm Snapdragon 865 per i propri dispositivi. Alex Katouzian, vicepresidente senior e General manager di Qualcomm Technologies, ha dichiarato che grazie a Snapdragon 865, il 5G sarà accessibile a milioni di smartphone in tutto il mondo.

Ecco tutto quello che sappiamo oggi sulle novità Qualcomm

Vi elenchiamo di seguito alcuni degli smartphone annunciati i quali possiederanno Snapdragon 865:

Black Shark 3

FCNT arrows 5G

iQOO 3

Legion Gaming Phone

Nubia Red Magic 5G

OPPO Find X2

realme X50 Pro

Redmi K30 Pro

ROG Phone 3

Samsung Galaxy S20, S20+, and S20 Ultra

Sharp AQUOS R5G

Sony Xperia 1 II

vivo APEX 2020 Concept Phone

Xiaomi Mi 10 and Mi 10 Pro

ZenFone 7

ZTE Axon 10s Pro

Tra le altre rivelazioni fatte quest’oggi da Qualcomm, abbiamo anche l’ultimo modello di visore di realtà aumentata basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2, la quale semplifica di molto la tecnologia complessa sul quale è basato al fine di renderlo più accessibile ad aziende e consumatori in questo 2020.

Ecco tutte le sue caratteristiche: larghezza di banda per i video in 4x, maggiore risoluzione, performance GPU E CPU in 2x. Sopportato dalla piattaforma snap Dragon xr2, è dotato di 2 videocamere interne (una per occhio) e 4 telecamere esterne.

Qualcomm è una società facente americana che si occupa di ricerca e sviluppo nell’ambito delle telecomunicazioni wireless è che ha sede in California, a San Diego. È stata fondata nel 1985 ed è una delle prime tre aziende produttrici di semiconduttori in tutto il mondo.