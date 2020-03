Il nuovo operatore unico WindTre, lo scorso 16 marzo 2020 ha lanciato delle nuove offerte tra cui anche la Absolute, che non include alcun modem, in modo da usarne uno di propria scelta.

Inoltre se attivata online, presenta uno sconto e le chiamate illimitate sono incluse senza costi aggiuntivi. Il prezzo mensile è di soli 19.99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre lancia la nuova offerta Absolute a 19.99 euro al mese

Sul sito ufficiale dell’operatore, l’offerta Absolute non è fra le offerte di rete fissa presenti nell’elenco del menu Fibra. Per trovarla sarà necessario entrare all’interno della pagina dell’offerta Super Fibra, offerta con modem incluso che in questo momento online è proposta con chiamate illimitate incluse a 25.98 euro al mese invece che 34.98 euro. Nella pagina di questa offerta è anche presente un collegamento dedicato all’attivazione dell’offerta senza modem.

Se attivate l’offerta WindTre Absolute online entro il prossimo 23 marzo 2020, salvo proroghe, otterrete internet illimitato da casa in ADSL, FTTC e Fibra FTTH (fino a 1 Gbps e per le nuove attivazioni dal 16 Marzo 2020 fino a 200 Mbps in upload), senza modem incluso, in rispetto della delibera AGCOM n. 348/18/CONS sul modem libero in modo da poter scegliere il proprio, chiamate illimitate incluse e Giga illimitati fino a 3 SIM, il tutto al costo promozionale di 19,99 euro al mese.

La promo Voce Unlimited è inclusa nel prezzo invece che 3 euro in più al mese e vi ricordo che comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, USA e CANADA. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.