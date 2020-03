Da ieri lunedì 16 marzo 2020 fino al prossimo 19 aprile 2020, salvo cambiamenti, il nuovo operatore unico WindTre offrirà l’offerta Smart Security a tutti i nuovi clienti che necessitano una SIM per impianti anti intrusione o altro.

La SIM può essere infatti ricercata anche per video sorveglianze, cancelli automatici, caldaie ed altri sistemi di Smart Home. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta appena menzionata.

WindTre: fino al 19 aprile 2020 disponibile la nuova offerta Smart Security

L’offerta Smart Security prevede ogni mese un bundle di 50 minuti di traffico voce verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 250 SMS verso tutti i numeri nazionali e 500 MB di traffico internet al prezzo di 24.90 euro all’anno anticipato. L’offerta non prevede quindi alcun costo mensile, bensì un costo annuale anticipato, al momento dell’attivazione della stessa.

Si tratta della stessa offerta IOT prevista fino a qualche giorno fa dal brand Wind, che da ieri 16 marzo 2020 sarà estesa al brand WindTre. Quest’ultimo prevede un contributo di attivazione di 0 euro invece che 19 euro con SIM attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario saranno addebitati i 19 euro previsti per l’attivazione. La SIM ricaricabile non è abilitata alle chiamate verso numeri a sovrapprezzo e ha un costo di 10 euro con 1 euro di credito incluso.

In caso di superamento dei minuti o degli SMS inclusi nell’offerta, il cliente dovrà sostenere un costo a consumo rispettivamente di 29 centesimi di euro al minuto per il traffico voce nazionale e 29 centesimi di euro per ogni SMS nazionali inviato. L’offerta prevede anche l’attivazione di Ricarica Automatica a soglia 1 euro. Per scoprire tutte le altre offerte del nuovo operatore, non vi resta che visitare il sito ufficiale WindTre.